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        Haberler Spor Basketbol Valerie Garnier: Seriyi 2-0'a getirmek memnuniyet verici - Basketbol Haberleri

        Valerie Garnier: Seriyi 2-0'a getirmek memnuniyet verici

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off turunda Beşiktaş BOA'yı 77-73 yenerek finale yükselen Fenerbahçe Opet'te başantrenör Valerie Garnier, "Seriyi 2-0'a getirmek memnuniyet verici" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 18:53 Güncelleme: 03.04.2025 - 18:53
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        "Seriyi 2-0'a getirmek memnuniyet verici"
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        Fenerbahçe Opet'te başantrenör Valerie Garnier, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off turunda Beşiktaş BOA'yı 77-73 yenerek finale yükseldikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

        BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Garnier, serinin 2-0'lık skorla bitmesinden dolayı memnun olduğunun altını çizdi.

        "SERİYİ 2-0'A GETİRMEK MEMNUNİYET VERİCİ"

        Seriyi uzatmamanın önemli olduğunu dile getiren Garnier, "Bugün seriyi 2-0'a getirmek memnuniyet vericiydi. Bu süreçte seride bütün oyuncularımızı kullandık. Dörtlü Final öncesinde herkesi ritme de sokmaya çalışıyoruz, bunun için de memnunuz." ifadelerini kullandı.

        "ÖNCELİĞİMİZ FAMLİA SCHİO-PRAG MAÇI"

        FIBA Avrupa Ligi'nde önümüzdeki hafta mücadele edecekleri Dörtlü Final'le ilgili konuşan Valerie Garnier, şunları kaydetti:

        "Altılı Final organizasyonu olacak, yeni bir sistem. Ama biz buraya Dörtlü Final'den katılıyoruz. İlk önceliğimiz Famlia Schio-Prag maçının kazananını analiz etmek. Burayı kazanan bizimle karşılaşacak. Son şampiyon olarak orada her şeye sıfırdan başlayarak tek tek gitmemiz lazım. Dolayısıyla maç 0-0 başlayacak ve biz de bunun farkındayız."

        Dörtlü Final'de hedef belirlemek için öncelikle ilk maçı kazanmaları gerektiğini vurgulayan Garnier, "Dörtlü Final serisi sıfırdan başlıyor. Önce yarı finale odaklanmamız lazım. Orada saygı duyduğumuz ekiplerden birisi gelecek bize. Geniş bir takımım, geniş bir kadrom var. Buraya sakatlıksız geldik ve umarım böyle gideceğiz. Geniş ve kullanabileceğim birçok oyuncu var. Geçen seneyle karşılaştırma yapmak istemiyorum, her turnuvaya sıfırdan başlıyorsunuz. Şu anda en önemli maçımız yarı final, ondan sonra umuyoruz ki en önemli maçımız final olacak." açıklamasını yaptı.

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