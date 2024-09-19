Vali atamaları isim listesi 2024: Valiler kararnamesi ile hangi illerin valileri değişti, yeni valiler kimler?
Valiler Kararnamesi 2024 Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, 16 ilin valisi değiştirildi. 12 ilin valisi ise "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Son dakika vali atama kararları kapsamında yeni valilerin isim listeleri de paylaşıldı. Peki, hangi illerin valileri değişti, yeni valiler kimler oldu? İşte, 19 Eylül 2024 tarihli vali atamaları ile il il vali atama isim listesi…
Resmi Gazate’nin bugünkü sayısında Valiler Kararnamesi yer aldı. 19 Eylül 2024 tarihli ve 32667 sayılı Resmi Gazete kararına göre, 16 ilin valisi değiştirilirken 12 ilin valisi de "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. 2024 Vali atamaları isim listesi de paylaşıldı. Peki hangi illerin valileri değişti, yeni valiler kimler oldu? İşte, 2024 Vali atamaları ile il il yeni valilerin isim listesi.
VALİ ATAMALARI 2024 RESMİ GAZETE'DE!
Valiler Kararnamesi 19 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, 16 ilin valisi değişirken 12 ilin valisi vali-mülkiye başmüfettişliğine atandı.
12 İL VALİSİ "VALİ-MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞLİĞİ" GÖREVİNE GETİRİLDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Hüdayar Mete Buhara, Erkan Kılıç, Yılmaz Doruk, Erol Karaömeroğlu, Türker Öksüz, Hüseyin Engin Sarıibrahim, Zülkif Dağlı, Yaşar Karadeniz, Alper Tanrısever, Cengiz Ünsal, Enver Ünlü ve Cevdet Atay "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.
İŞTE İL İL MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞLİĞİ'NE GETİRİLENLERİN İSİM LİSTESİ
Kırşehir Valisi Hüdayer Mete Buhara Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine,
Bolu Valisi Erkan Kılıç Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine,
Amasya Valisi Yılmaz Doruk Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine,
Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine,
Burdur Valisi Türker Öksüz Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine,
Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine,
Çorum Valisi Zülkif Dağlı Vali Mülkiye Başmüfettişliğine,
Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz Vali Mülkiye Başmüfettişliğine,
Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever Vali Mülkiye Başmüfettişliğine,
Artvin Valisi Cengiz Ünsal Vali Mülkiye Başmüfettişliğine,
Manisa Valisi Enver Ünlü Vali Mülkiye Başmüfettişliğine,
Şırnak Valisi Cevdet Atay, Vali Mülkiye Başmüfettişiliğine atandı.
HANGİ İLLERİN VALİSİ DEĞİŞTİ?
Vahdettin Özkan Manisa, Birol Ekici Şırnak, Turan Ergün Artvin, Aydın Baruş Gümüşhane, İbrahim Akın Konya, Önder Bakan Amasya, Ali Çalgan Çorum, Tülay Baydar Bilgihan Burdur, Mehmet Fatih Çiçekli Karaman, Abdullah Erin Isparta, Rahmi Doğan Sakarya, Uğur Turan Kırklareli, Ahmet Karakaya Bitlis, Murat Sefa Demiryürek Kırşehir, Abdulaziz Aydın Bolu ve Naci Aktaş Uşak valisi oldu.
İŞTE İL İL YENİ VALİLERİN İSİM LİSTESİ
Konya Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Valiliği'ne,
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Şırnak Valiliği'ne,
Uşak Valisi Turan Ergün, Artvin Valiliği'ne,
Isparta Valisi Aydın Baruş, Gümüşhane Valiliği'ne,
İçişleri Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Akın, Konya Valiliği'ne
Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Önder Bakan, Amasya Valiliği'ne,
Mülkiye Başmüfettişi Ali Çalgan, Çorum Valiliği'ne,
İçişleri Bakanı Personel Genel Müdür Yardımcısı Tülay Baydar Bilgihan, Burdur Valiliği'ne,
İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Karaman Valiliği'ne,
Vali-Mülkiye Başmüfettişi Abdullah Erin, Isparta Valiliği'ne,
Vali-Müliye Başmüfettişi Rahmi Doğan, Sakarya Valiliği'ne
Bursa Gemlik Kaymakamı Uğur Turan, Kırklareli Valiliği'ne,
İstanbul-Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Bitlis Valiliği'ne,
Hatay-İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir Valiliği'ne,
İstanbul-Ümraniye Kaymakamı, Abdulaziz Aydın, Bolu Valiliği'ne,
Ankara-Etimesgut Kaymakamı, Naci Aktaş, Uşak Valiliği'ne getirildi.