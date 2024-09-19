Resmi Gazate’nin bugünkü sayısında Valiler Kararnamesi yer aldı. 19 Eylül 2024 tarihli ve 32667 sayılı Resmi Gazete kararına göre, 16 ilin valisi değiştirilirken 12 ilin valisi de "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. 2024 Vali atamaları isim listesi de paylaşıldı. Peki hangi illerin valileri değişti, yeni valiler kimler oldu? İşte, 2024 Vali atamaları ile il il yeni valilerin isim listesi.