Gül, İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminin (İPKB) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde verdiği talimatla 2006 yılında kurulduğunu söyledi. Birimin kuruluş amacının kentteki kamu binalarının depreme dayanıklı hale getirilmesi olarak belirlendiğini dile getiren Gül, "İPKB, sadece İstanbul’da bulunan ve kurulduğu günden bu yana İstanbul’daki yüzlerce kamu binasını depreme dayanıklı hale getiren önemli kuruluşlardan biri durumunda. Bu kurumumuzun en önemli amaçlarından biri de kuşkusuz evlatlarımızı emanet ettiğimiz okullarımızın depreme dayanıklı hale getirmek" diye konuştu.

Vali Gül, 2006 yılında yapılan çalışmada, 2000 yılından önce yapılan okulların tamamı olan 1507 okulun depreme dayanıklılık noktasında incelendiğini aktararak, "Bu okulların 1433'ünün 'riskli yapı' grubunda olduğu tespit edilmişti. 2006 yılından bu yana yürütülen çalışmalarla bu 1433 okulun 1301’i yıkılıp yeniden yapılma ya da güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirildi." ifadelerini kullandı.