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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: Vali Gül, Beşiktaş'taki terör saldırısı şehitlerini andı

        İstanbul Valisi Gül, Beşiktaş'taki terör saldırısı şehitlerini andı

        İstanbul Valisi Davut Gül, terör örgütü PKK tarafından 10 Aralık 2016'da Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından düzenlenen terör saldırısında şehit olanları yad etti. Vali Gül, videolu paylaşımında, saldırıda ağır yaralanan gazi Şenol Kaptanoğlu'nun konuşması da videoda yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 13:31 Güncelleme: 10.12.2023 - 13:36
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        Vali Gül, Beşiktaş'taki terör şehitlerini andı
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        İstanbul Valisi Davut Gül, terör örgütü PKK tarafından 10 Aralık 2016'da Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından düzenlenen terör saldırısında şehit olanları yad etti.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        AA'nın haberine göre, Vali Gül, videolu paylaşımında, "Beşiktaş'ta gerçekleşen hain terör saldırısının 7. yıl dönümünde, patlamada hayatını kaybeden 39'u emniyet mensubu, 46 şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Patlamada gazi olan kahraman gazimiz Şenol Kaptanoğlu ve tüm gazilerimize sağlık ve afiyet diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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        "GAZİLİK, VATAN İÇİN BAŞINA GELMİŞ EN ÖZEL ŞEY"

        Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Özel Tim Amirliği'nde Komiser Yardımcısı olarak görev yaparken Beşiktaş'taki terör saldırısı sırasında ağır yaralanan gazi Şenol Kaptanoğlu'nun konuşması da videoda yer aldı.

        Kaptanoğlu, "vatan" ve "gazilik" hakkında şunları kaydetti: "Vatan, doğmamış çocuğun gibi, annen gibi, baban gibi... Sahip olduğum bütün güzellikler, her şey vatan demektir benim için. Gazilik, kelimelerle tarif edilemeyecek kadar güzel ve özel bir duygu, gurur verici; vatan için başına gelmiş en özel şey. Vatan için nice evlatlar canlarından fedakarlık ediyor. Nice anne, baba evlatlarından fedakarlık ediyor. Biz sadece ayağımızdan, kolumuzdan... Bunlar çok basit bile kalıyor bu vatan için."

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        EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE ANMA TÖRENİ

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        DHA'nın haberine göre, terör saldırısının 7. yıldönümünde şehitler için anma töreni düzenlendi.

        ŞEHİT AİLELERİ VE POLİS EKİPLERİ KATILDI

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Edirnekapı Polis Şehitliği'ndeki anma törenine İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Güleç, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, şehit aileleri ve polis ekipleri katıldı.

        ŞEHİTLİĞE KARANFİLLER BIRAKILDI

        Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından şehitliğe karanfiller bırakıldı. Ardından Beşiktaş'taki tören alanına geçildi.

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        #son dakika haberleri istanbul
        #İstanbul Valisi Davut Gül
        #beşiktaş terör saldırısı şehitleri
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