Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Konya Valisi Vahdettin Özkan, kentte koronavirüs vakalarının son dönemlerde artmasının kurallara uyulmamasından kaynaklandığını belirtti.

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs vaka sayısı artan iller arasında Konya da yer alıyor. Konya Valisi Vahdettin Özkan da vaka sayısının artmasının nedenlerini ve alınacak tedbirleri açıkladı. 65 yaş üstü vatandaşlara resmi dairelerde ve bankalarda öncelik veya belli saatlerde işlem yapma imkânı tanınması adına gerekli çalışmaları yapacaklarını vurgulayan Vali Özkan, ayrıca toplu taşıma araçlarına ayaktan yolcu alınmaması tavsiyesinde bulundu.

ASKER UĞURLAMALARI

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen talimatların dışında hareket edilmesi durumunda ciddi müeyyideler uygulanacağını belirten Özkan, asker uğurlama törenlerinde karşılaşılan manzaraların bir daha yaşanmaması adına gerekli hassasiyetin gösterilmesini arzu ettiklerini ifade etti. Özkan, asker uğurlamalarında vatandaşlarımızın sağlık ve güvenliğini olumsuz etkileyecek davranışlarda bulunanlara ve kuralları ihlal edenlere gerekli müeyyidelerin kararlılıkla uygulanacağını kaydetti.

DÜĞÜN VE NİKAH SALONLARI

Salgın nedeni ile bir süredir ertelenen düğünlerin 1 Temmuz tarihi itibari ile yeniden başladığını hatırlatan Vali Özkan, evlenecek olan yeni çiftlere sağlık, sıhhat ve huzur içinde evliliklerinin devam etmesi temennilerinde bulundu. Özkan, "Sağlık Bakanlığımız tarafından yayınlanan 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' güncellenerek, 'Nikâh ve düğünlerde alınması gereken önlemler' başlığı altında düğünlerde uyulması gereken kurallar belirtilmiştir. Vatandaşlarımız ve düğün salonu işletmecilerimizin hazırlanan bu rehbere uygun şekilde hareket etmeleri hayati önem taşımaktadır" dedi.

DÜĞÜN SAHİPLERİNE UYARI

Yayınlanan rehbere göre düğünlerin, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün olduğunca kısa sürede ve açık havada yapılması gerektiğine dikkati çeken Vali Özkan, düğünlerde karşılama, uğurlama ve takı merasimi sırasında tokalaşılmamasını ve toplu fotoğraf çekimi yapılmaması gerektiğini bir kez daha hatırlatıp, şu uyarıda bulundu: "Düğün mekânlarında gelin ve damat hariç halay çekilemeyecek, dans edilemeyecek, gösteri yapılamayacaktır. Köy ya da sokak düğünlerinde yemek verilmesi durumunda ise tek kullanımlık malzemeler kullanılacaktır. Düğün sahiplerinin ve konukların bu kurallara uyması salgının kontrolü açısından büyük önem taşımaktadır."



AVM VE PAZAR YERLERİ

Konya genelinde bulunan market ve pazar yerlerinde sosyal izolasyonun sağlanması ve sosyal mesafenin tesis edilmesi açısından belirlenen kurallara eksiksiz uyulmasının son derece önemli olduğunu da dikkat çeken Vali Özkan, "Salgınla mücadele etmek amacıyla devletimiz, vatandaşlarımızı ve işletmelerimizi ilgilendiren kuralları belirliyor ve rehberler yayınlıyor. İl Pandemi Kurulu olarak bizler de tüm kurum ve kuruluşlarımızla koordineli olarak çalışmalar yürüterek bu kurallara uyum noktasında denetimlerimizi artıracağız. Pazar yerlerinde ve AVM’lerde maske kullanımı, Pazar tezgâhları arası mesafe, pazar yerlerine ve AVM’lere aynı anda alınabilecek müşteri sayısı ve ürünlerin müşteriye sunum kurallarının kontrolleri düzenli olarak yapılacaktır" dedi.

CENAZE VE TAZİYELER

Taziye ve cenaze namazları ile ilgili olarak da uyarılarda da bulunan Vali Özkan, özellikle cenaze ve defin işlemleri sonrası taziye kaynaklı vakalar görüldüğünün altını çizdi. Musafaha (tokalaşma) yaparak ve sarılarak taziyede bulunulmaması gerektiğini vurgulayan Özkan, "Cenaze evine başsağlığı ziyaretine giderek yaşanan acıya ortak olmaya çalışan vatandaşlarımızın yeni acılara meydan vermemek adına kurallara riayet etmesi gerekiyor" dedi.

MASKE, SOSYAL MESAFE, HİJYEN

Konya Valisi Özkan maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda yeterli hassasiyetin gösterilmesi durumunda vaka sayılarının yeniden düşüşe geçeceğini umduklarını belirterek, "Özlenen eski günlere kavuşabilmek için vatandaşlarımızın üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getireceğine olan inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.