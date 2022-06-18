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Valilik girişindeki kumru yuvasına, validen 'Sakın dokunmayın' talimatı

Antalya Valiliği'nin tarihi taş yapı binasındaki basit onarım çalışmaları sırasında, protokol giriş kapısında bulunan üçlü aydınlatma sistemindeki avizelerden birine kumrunun yuva yaptığı ve içinde 2 yumurta olduğu belirlendi. Vali Ersin Yazıcı ise "Sakın o yuvaya dokunmayın" talimatını verdi

Valilik girişindeki kumru yuvasına, validen 'Sakın dokunmayın' talimatı
DHA

Antalya'da Birinci Dünya Savaşı sırasında okul binası olarak yaptırılarak, 'İttihat ve Terakki Mektebi' adını alan ve en son Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu'yken 2007 yılında restore ettirilerek hükümet konağına dönüştürülen tarihi binanın basit bakım onarım işlemleri sırasında sürprizle karşılaşıldı.

DHA'nın haberine göre Antalya Kültür Varlıkları Birim Müdürlüğü'nün basit onarım çalışmalarında, Antalya Valiliği'nin hizmet verdiği 106 yıllık taş binanın protokol giriş kapısındaki aydınlatma lambalarının bulunduğu üçlü avizelerden birinin içinde, kuş yuvası tespit edildi.

3 metreyi aşkın yükseklikte, kumruya ait 2 yumurtanın da bulunduğu yuvayı gören Vali Ersin Yazıcı, hiçbir zarar verilmemesini, bozulmamasını ve yuvanın korunmasını, bu alandaki çalışmaların da kapsamdan çıkarılmasını istedi.

Antalya Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram, tarihi yapıların sadece kendi kimlikleriyle değil kimlikleri güzelleştiren canlıların ve hayvanların da o dokuda yaşamına imkan tanıdığını belirterek, "Kendi yuvasını yapan bu kuşumuzun yuvasına ilişkin sayın valimiz, 'O yuva onundur, sakın o yuvaya dokunmayın' talimatı verdi. Biz de kuş yuvasına hiçbir zarar vermeyecek şekilde basit onarım çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

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