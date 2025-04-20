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        Haberler Magazin Valiz hırsızlığı yapan kişi oyuncu Ümit Gündeş çıktı - magazin haberleri

        Valiz hırsızlığı yapan kişi oyuncu Ümit Gündeş çıktı

        İstanbul Avcılar'daki hırsızlık yapan kişinin, daha önce de aynı suçtan sabıkası olan oyuncu Ümit Gündeş olduğu tespit edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 13:16 Güncelleme: 20.04.2025 - 14:39
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        İstanbul Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir mağazanın önünde duran valiz, dükkanın önüne gelerek bir süre oturan şüpheli tarafından çalındı. Aynı şüpheli, aynı gün bölgedeki bir markete de giderek, raflardaki ürünleri ceplerine doldurduktan sonra ödeme yapmadan kaçtı.

        Ümit Gündeş, 'Kuruluş Osman' adlı TV dizisinde rol aldıktan sonra uzun süre oyunculuk yapmadı.

        Hırsızlık olaylarının artması üzerine bölgede araştırma yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yaptığı araştırmada, şüphelinin daha önce de bir marketten zeytin yağı çalma suçundan dolayı sabıka kaydı olan Ümit Gündeş olduğunu tespit etti. Polis, hırsızlık mağduru olan mağaza ve market yetkilileri tarafından şikâyetçi olunmadığı için Gündeş herhangi bir işlem yapmadı.

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        #Ümit Gündeş
        #hırsızlık
        #valiz çaldı
        #dizi oyuncusu
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