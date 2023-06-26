Medine´nin dayısı Mehmet Şerif Güngöngür (46), "Medine´nin ilik nakli olması gerekiyor. Babası da kanser hastası. Çok mağdurlar. Çantayı alan kişiler lütfen en yakın karakola götürüp teslim etsinler" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Maroteaux-Lamy (MPS Tip 6) hastası Medine Sayan´ın (15) tedavisi için biriktirilen yaklaşık 500 bin TL´lik altının içinde bulunduğu kırmızı valiz, bayram ziyareti için gittikleri Mardin´de, aynı renk ve ebatta valizi olan yolcular tarafından alındı.

Diyarbakır´da yaşayan Maroteaux- Lamy (MPS Tip 6) hastası 104 santimetre boyundaki Medine Sayan için ailesi bayramdan sonra İstanbul´da uygulanacak tedavi için, çoğu borç alınan yaklaşık 500 bin TL´lik altın biriktirdi. Bayram ziyareti için Mardin´in Kızıltepe ilçesine giden aile, bayram sonrası İstanbul´a gidecekleri için altınları da yanlarına alıp valize koydu.

Aile, Kızıltepe ilçe otogarında aldıkları valizi eve gidip açtıklarında içindeki eşyaların kendilerinin olmadığını gördü. Kızıltepe Otogarı´na giden aile başka kırmızı valizli 2 yolcunun Mardin´de indiğini öğrendi. Bu kez Mardin´e giden aile güvenlik kameralarından sonuç alamayınca, Diyarbakır´a dönerek otogardaki güvenlik kameralarına baktı. Aile, görüntülerden, bindikleri otobüse kırmızı valizli 2 yolcunun bindiğini gördü. Valizlerin karıştığını anlayan aile, tekrar Mardin´e gidip güvenlik kamerası görüntülerini polise vererek, valizlerini alan yolcuların bulunması için şikayetçi oldu. Polis, konuyla ilgili çalışma başlattı.