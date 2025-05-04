Valladolid - Barcelona: 1-2 (MAÇ SONUCU)
İspanya La Liga'da liderlik koltuğunda ouran Barcelona, ligden düşmesi kesinleşen son sıradaki Valladolid'i zor da olsa 2-1 mağlup etmeyi başardı. İlk yarıyı 1-0 yenik kapatan Barça, Raphinha ve Fermin Lopez'in ikinci yarıdaki golleriyle kazandı.
İspanya La Liga'nın 34. haftasında lider Barcelona, son sıradaki Valladolid'e konuk oldu. Katalan devi, 1-0 yenik duruma düştüğü maçı 2-1 kazanmasını bildi, şampiyonluk yolunda sürprize izin vermedi.
Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Valladolid, güçlü rakibi karşısında ilk yarıyı 5. dakikada Ivan Sanchez'in attığı golle 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda geri dönen Barça, 54'te Raphinha ve 60'ta Fermin Lopez'le iki gol bulup 2-1'le üç puana uzandı.
Barcelona bu sonuçla puanını 79'a yükseltip ikinci sıradaki Real Madrid ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı.
Son sıradaki Valladolid ise 16 puanda kaldı.