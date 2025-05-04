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        Haberler Spor Futbol İspanya Valladolid - Barcelona: 1-2 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Valladolid - Barcelona: 1-2 (MAÇ SONUCU)

        İspanya La Liga'da liderlik koltuğunda ouran Barcelona, ligden düşmesi kesinleşen son sıradaki Valladolid'i zor da olsa 2-1 mağlup etmeyi başardı. İlk yarıyı 1-0 yenik kapatan Barça, Raphinha ve Fermin Lopez'in ikinci yarıdaki golleriyle kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2025 - 00:05 Güncelleme: 04.05.2025 - 00:05
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        Barcelona ikinci yarıda geri döndü!
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        İspanya La Liga'nın 34. haftasında lider Barcelona, son sıradaki Valladolid'e konuk oldu. Katalan devi, 1-0 yenik duruma düştüğü maçı 2-1 kazanmasını bildi, şampiyonluk yolunda sürprize izin vermedi.

        Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Valladolid, güçlü rakibi karşısında ilk yarıyı 5. dakikada Ivan Sanchez'in attığı golle 1-0 önde tamamladı.

        İkinci yarıda geri dönen Barça, 54'te Raphinha ve 60'ta Fermin Lopez'le iki gol bulup 2-1'le üç puana uzandı.

        Barcelona bu sonuçla puanını 79'a yükseltip ikinci sıradaki Real Madrid ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı.

        Son sıradaki Valladolid ise 16 puanda kaldı.

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