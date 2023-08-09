Valorant gece pazarı ne zaman? İşte 2023 Valorant gece pazarı başlama ve bitiş tarihleri...
Dünya çapında milyonlarca oyuncusu bulunan Valorant oyununun gece pazarı etkinliğinin çıkış tarihinin belli oldu. Oyuncular, pazarın ne zaman olacağı hakkında araştırmalara başladılar. Silah kaplamaları ve birbirinden farklı ürünleri satın almak isteyenler için tüm detayları haberimizde derledik...
Her 2 ayda 1 kez açılan Valorant gece pazarı etkinliğinde 6 adet silah kaplaması imdirime girecek. Söz konusu kaplamaları almak isteyen oyuncukar gece pazarının yapılacağı tarihi heyecanla bekliyor. İşte, son olarak Haziran'da kullanıma açılan Valorant gece pazarı ile ilgili bilgiler...
SON OLARAK HAZİRAN'DA KULLANIMA AÇILDI
Her 2 ayda bir kez açılan gece pazarı son olarak Haziran ayında kullanıcılar için erişime açılmıştı.
ERİŞİM TARİHİ BELLİ OLDU
Bu ay kullanıcılarla buluşacak olan gece pazarının, 10 Ağustos'ta başlayıp 28 Ağustos'ta sona ereceği belirtildi.
GECE PAZARI TARİHLERİ
Valorant açıldığından bu yana yapılan Gece Pazarı tarihleri;
8 Haziran 2023 - 28 Haziran 2023
5 Nisan 2023 - 25 Nisan 2023
15 Şubat 2023 - 27 Şubat 2023
7 Aralık 2022 - 4 Ocak 2023
28 Eylül 2022 -11 Ekim 2022
20 Temmuz 2022 - 2 Ağustos 2022
18 Mayıs 2022 - 31 Mayıs 2022
6 Nisan 2022 - 19 Nisan 2022
9 Şubat 2022 - 22 Şubat 2022
9 Aralık 2021 - 21 Aralık 2021
29 Eylül 2021 - 12 Ekim 2021
28 Temmuz 2021 - 10 Ağustos 2021
2 Haziran 2021 - 15 Haziran 2021
8 Nisan 2021 - 20 Nisan 2021
11 Şubat 2021 - 23 Şubat 2021
10 Aralık 2020 -11 Ocak 2021