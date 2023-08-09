Valorant gece pazarı ne zaman? İşte 2023 Valorant gece pazarı başlama ve bitiş tarihleri...

Valorant gece pazarı ne zaman? İşte 2023 Valorant gece pazarı başlama ve bitiş tarihleri...

1 Şurada Paylaş!









Her 2 ayda 1 kez açılan Valorant gece pazarı etkinliğinde 6 adet silah kaplaması imdirime girecek. Söz konusu kaplamaları almak isteyen oyuncukar gece pazarının yapılacağı tarihi heyecanla bekliyor. İşte, son olarak Haziran'da kullanıma açılan Valorant gece pazarı ile ilgili bilgiler...