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        Haberler Gündem Valorant gece pazarı ne zaman? İşte 2023 Valorant gece pazarı başlama ve bitiş tarihleri...

        Valorant gece pazarı ne zaman? İşte 2023 Valorant gece pazarı başlama ve bitiş tarihleri...

        Dünya çapında milyonlarca oyuncusu bulunan Valorant oyununun gece pazarı etkinliğinin çıkış tarihinin belli oldu. Oyuncular, pazarın ne zaman olacağı hakkında araştırmalara başladılar. Silah kaplamaları ve birbirinden farklı ürünleri satın almak isteyenler için tüm detayları haberimizde derledik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 10:47
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        Her 2 ayda 1 kez açılan Valorant gece pazarı etkinliğinde 6 adet silah kaplaması imdirime girecek. Söz konusu kaplamaları almak isteyen oyuncukar gece pazarının yapılacağı tarihi heyecanla bekliyor. İşte, son olarak Haziran'da kullanıma açılan Valorant gece pazarı ile ilgili bilgiler...

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        SON OLARAK HAZİRAN'DA KULLANIMA AÇILDI

        Her 2 ayda bir kez açılan gece pazarı son olarak Haziran ayında kullanıcılar için erişime açılmıştı.

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        ERİŞİM TARİHİ BELLİ OLDU

        Bu ay kullanıcılarla buluşacak olan gece pazarının, 10 Ağustos'ta başlayıp 28 Ağustos'ta sona ereceği belirtildi.

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        GECE PAZARI TARİHLERİ

        Valorant açıldığından bu yana yapılan Gece Pazarı tarihleri;

        8 Haziran 2023 - 28 Haziran 2023

        5 Nisan 2023 - 25 Nisan 2023

        15 Şubat 2023 - 27 Şubat 2023

        7 Aralık 2022 - 4 Ocak 2023

        28 Eylül 2022 -11 Ekim 2022

        20 Temmuz 2022 - 2 Ağustos 2022

        18 Mayıs 2022 - 31 Mayıs 2022

        6 Nisan 2022 - 19 Nisan 2022

        9 Şubat 2022 - 22 Şubat 2022

        9 Aralık 2021 - 21 Aralık 2021

        29 Eylül 2021 - 12 Ekim 2021

        28 Temmuz 2021 - 10 Ağustos 2021

        2 Haziran 2021 - 15 Haziran 2021

        8 Nisan 2021 - 20 Nisan 2021

        11 Şubat 2021 - 23 Şubat 2021

        10 Aralık 2020 -11 Ocak 2021

        Haberi Hazırlayan: Mirac Tunc
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