Van Bronckhorst'tan 18 yıl sonra bir ilk!
Süper Kupa finalinde karşılaştığı Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş'ta Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, 18 yıl sonra siyah-beyazlı takımda bir ilki başardı.
Beşiktaş, Süper Kupa maçında Galatasaray karşısında 5-0'lık bir galibiyet aldı.
BEŞİKTAŞ'TA 18 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARDI
Hollandalı teknik direktör ayrıca Beşiktaş'ta 18 yıl sonra bir ilki yaşadı.
Giovanni van Bronckhorst, Jean Tigana'dan bu yana (Temmuz 2006) Beşiktaş'ın başında Süper Kupa'yı kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu.
Ayrıca Giovanni van Bronckhorst önderliğinde alınan 5-0'lık skor Süper Kupa & Cumhurbaşkanlığı Kupası tarihindeki en farklı galibiyet oldu.
Kariyeri boyunca unutamayacağı bir başlangıç olduğunu söyleyen Hollandalı hoca, "Çok özel bir gün olacak kariyerimde. 5-0'lık sonuç her zaman olmaz. Çok özel bir akşam benim için. Daha fazla gurur duyamazdım. Keyfini çıkartacağız ama salı gününden itibaren Samsunspor maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.