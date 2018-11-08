Van'da deprem meydana geldi. AFAD yetkililerinin açıklamasına göre depremin büyüklüğü 3.9 oranında. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, akşam saat 22.11 sıralarında merkez üstü Van Gölü'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından herhangi bir hasar meydana gelmezken, bölge sakinleri kısa süreli panik yaşadı.

TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2018.11.08 22:43:45 39.0958 31.8583 5.4 -.- 1.3 -.- KASOREN-CELTIK (KONYA) İlksel 2018.11.08 22:22:17 38.7372 43.4068 4.7 -.- 1.3 -.- OCAKLI-(VAN) İlksel 2018.11.08 22:12:23 38.4972 43.0055 3.3 -.- 3.7 3.8 VAN GOLU REVIZE02 (2018.11.08 22:12:23) 2018.11.08 22:11:11 39.0887 31.7300 5.4 -.- 1.2 -.- AYDINLI-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel 2018.11.08 21:57:36 36.1328 27.6748 16.5 -.- 1.8 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel 2018.11.08 21:57:08 37.6602 35.8392 5.0 -.- 1.9 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel 2018.11.08 21:51:53 35.5832 26.6707 8.2 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel 2018.11.08 21:42:36 36.9013 35.9905 6.4 -.- 2.0 -.- KURTPINAR-CEYHAN (ADANA) İlksel 2018.11.08 21:30:54 39.0593 31.7228 5.2 -.- 2.5 -.- AYDINLI-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel 2018.11.08 21:06:54 40.1417 31.5895 4.9 -.- 1.5 -.- DAVUTOGLAN-NALLIHAN (ANKARA) İlksel 2018.11.08 20:46:57 36.4127 28.7230 3.3 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel 2018.11.08 20:40:01 38.7920 26.5755 13.3 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel 2018.11.08 20:06:32 37.6900 35.9048 3.4 -.- 2.0 -.- SERIFLI-KOZAN (ADANA) İlksel 2018.11.08 19:14:46 36.4985 28.7053 5.2 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel 2018.11.08 19:09:29 36.4460 28.7007 7.6 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel 2018.11.08 18:42:23 39.0750 31.7397 2.7 -.- 2.5 -.- AYDINLI-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel 2018.11.08 18:35:55 36.4148 28.6843 7.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2018.11.08 18:11:41 39.9810 35.3880 0.0 -.- 1.4 -.- TIPIDERESI-CEKEREK (YOZGAT) İlksel 2018.11.08 18:10:49 37.3325 28.1905 0.0 -.- 1.8 -.- DOGAN-YATAGAN (MUGLA) İlksel 2018.11.08 17:00:26 37.7157 32.1712 0.0 -.- 2.0 -.- KAYALI-MERAM (KONYA) İlksel 2018.11.08 16:57:35 40.3727 28.9377 8.0 -.- 1.6 -.- ALTINTAS-MUDANYA (BURSA) İlksel 2018.11.08 16:08:59 36.4848 28.7517 1.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2018.11.08 16:05:13 35.7007 28.4610 13.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2018.11.08 15:53:18 36.9265 28.4673 26.7 -.- 0.9 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel 2018.11.08 15:43:33 36.5072 28.7270 8.8 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel 2018.11.08 15:31:43 36.4680 28.7183 18.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel 2018.11.08 15:08:19 39.5120 33.2050 14.1 -.- 1.4 -.- BAHCEKARADALAK-BALA (ANKARA) İlksel 2018.11.08 14:25:41 39.7598 38.7753 0.0 -.- 2.3 -.- GULENSU-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel 2018.11.08 14:20:22 39.0923 31.8403 11.8 -.- 2.0 -.- KASOREN-CELTIK (KONYA) İlksel 2018.11.08 13:25:21 36.4635 28.6637 24.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

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