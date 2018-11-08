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Van'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Van Gölü merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem

Van'da merkez üssü Van Gölü bölgesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin hissedildiği Van Gölü çevresinde vatandaşlar kısa süreli paniğe kapıldı. Deprem yer kabuğunun yaklaşık 3.3 km derinliğinde meydana geldi.

08.11.2018 - 23:14 | Güncelleme:

Van'da deprem meydana geldi. AFAD yetkililerinin açıklamasına göre depremin büyüklüğü 3.9 oranında. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, akşam saat 22.11 sıralarında merkez üstü Van Gölü'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından herhangi bir hasar meydana gelmezken, bölge sakinleri kısa süreli panik yaşadı.

TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2018.11.08 22:43:45  39.0958   31.8583        5.4      -.-  1.3  -.-   KASOREN-CELTIK (KONYA)                            İlksel
2018.11.08 22:22:17  38.7372   43.4068        4.7      -.-  1.3  -.-   OCAKLI-(VAN)                                      İlksel
2018.11.08 22:12:23  38.4972   43.0055        3.3      -.-  3.7  3.8   VAN GOLU                                          REVIZE02   (2018.11.08 22:12:23)
2018.11.08 22:11:11  39.0887   31.7300        5.4      -.-  1.2  -.-   AYDINLI-SIVRIHISAR (ESKISEHIR)                    İlksel
2018.11.08 21:57:36  36.1328   27.6748       16.5      -.-  1.8  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2018.11.08 21:57:08  37.6602   35.8392        5.0      -.-  1.9  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                             İlksel
2018.11.08 21:51:53  35.5832   26.6707        8.2      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2018.11.08 21:42:36  36.9013   35.9905        6.4      -.-  2.0  -.-   KURTPINAR-CEYHAN (ADANA)                          İlksel
2018.11.08 21:30:54  39.0593   31.7228        5.2      -.-  2.5  -.-   AYDINLI-SIVRIHISAR (ESKISEHIR)                    İlksel
2018.11.08 21:06:54  40.1417   31.5895        4.9      -.-  1.5  -.-   DAVUTOGLAN-NALLIHAN (ANKARA)                      İlksel
2018.11.08 20:46:57  36.4127   28.7230        3.3      -.-  1.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2018.11.08 20:40:01  38.7920   26.5755       13.3      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2018.11.08 20:06:32  37.6900   35.9048        3.4      -.-  2.0  -.-   SERIFLI-KOZAN (ADANA)                             İlksel
2018.11.08 19:14:46  36.4985   28.7053        5.2      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2018.11.08 19:09:29  36.4460   28.7007        7.6      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2018.11.08 18:42:23  39.0750   31.7397        2.7      -.-  2.5  -.-   AYDINLI-SIVRIHISAR (ESKISEHIR)                    İlksel
2018.11.08 18:35:55  36.4148   28.6843        7.1      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2018.11.08 18:11:41  39.9810   35.3880        0.0      -.-  1.4  -.-   TIPIDERESI-CEKEREK (YOZGAT)                       İlksel
2018.11.08 18:10:49  37.3325   28.1905        0.0      -.-  1.8  -.-   DOGAN-YATAGAN (MUGLA)                             İlksel
2018.11.08 17:00:26  37.7157   32.1712        0.0      -.-  2.0  -.-   KAYALI-MERAM (KONYA)                              İlksel
2018.11.08 16:57:35  40.3727   28.9377        8.0      -.-  1.6  -.-   ALTINTAS-MUDANYA (BURSA)                          İlksel
2018.11.08 16:08:59  36.4848   28.7517        1.6      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2018.11.08 16:05:13  35.7007   28.4610       13.1      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2018.11.08 15:53:18  36.9265   28.4673       26.7      -.-  0.9  -.-   CORUS-ULA (MUGLA)                                 İlksel
2018.11.08 15:43:33  36.5072   28.7270        8.8      -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2018.11.08 15:31:43  36.4680   28.7183       18.3      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2018.11.08 15:08:19  39.5120   33.2050       14.1      -.-  1.4  -.-   BAHCEKARADALAK-BALA (ANKARA)                      İlksel
2018.11.08 14:25:41  39.7598   38.7753        0.0      -.-  2.3  -.-   GULENSU-REFAHIYE (ERZINCAN)                       İlksel
2018.11.08 14:20:22  39.0923   31.8403       11.8      -.-  2.0  -.-   KASOREN-CELTIK (KONYA)                            İlksel
2018.11.08 13:25:21  36.4635   28.6637       24.3      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

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