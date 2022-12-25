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DHA

İstanbul'a gitmek için Van'a kaçak yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmeni rehin alıp, ailelerinden fidye isteyen 4 kişi, jandarma tarafından operasyonla yakalandı.

DHA'nın haberine göre göre, İstanbul´a gitmek için Van´a kaçak yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu göçmenlerin, çeteler tarafından rehin alınarak işkenceye maruz bırakıldığına yönelik alınan ihbar üzerine Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, 'Suç Araştırma Timleri' (JASAT), ekipleri çalışma başlattı.

5 kişilik Afgan ailenin 4 kişi tarafından rehin alınıp, çektikleri işkence videoları ile yakınlarından fidye istediği belirlendi.

JASAT'ın takibi sonucu 4 şüphelinin adresleri tespit edilerek operasyon düzenlendi. Operasyonla yakalanan şüpheliler tutuklanarak Van M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.