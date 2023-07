Van'da Güneş Enerji Santrali hizmete açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van’da düzenlenen Güneş Enerjisi Santrali açılış töreninde konuştu.

Türkiye’nin nüfusunun sürekli artması ve ekonomik hacmimizin de her geçen gün büyüdüğüne işaret eden Bakan Uraloğlu, her yıl daha fazla enerji üretimine ihtiyaç duyulduğunu, enerji kaynaklarının kullanımının her geçen yıl daha da arttığının altını çizdi.

Uraloğlu, "Bu durum, yenilenemeyen enerji kaynaklarının hızla azalmasına, enerji ithalatının artmasına neden oluyor. Bu durum hava ve çevre kirliliğini de beraberinde getiriyor. Atmosfere ve çevreye zarar vermeyen aynı zamanda ekonomik olan yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi hızla artmaktadır. Bu bilinçle, ilk olarak 2017 yılı aralık ayında İzmir’de Güneş Enerjisi Santrali’ni kullanıma aldık. Bugün de Van 11. Bölge Müdürlüğümüz sorumluluğundaki ikinci Güneş Enerjisi Santrali projesini tamamlayarak hizmete sunuyoruz. 100 bin metre kare alan üzerine kurulan santralimiz, 5 adet trafo, 45 adet inverter, 10 bin 400 adet panelden oluşuyor. Ayrıca 5 bin 600 kilovatlık kurulu güce sahip. İşletme süresi boyunca en az yüzde 70 verimle çalışacak ve sözleşme süresi sonunda en az yüzde 70 verimle çalışır halde idaremize devredilecektir" dedi.

'ENERJİ GİDERLERİ AZALACAK'

Santralin Türkiye’de Enerji Performans Sözleşmesi modeliyle hayata geçirilen ilk Güneş Enerjisi Santrali olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, uygulama projesi sonrasında sağlanacak enerji ve maliyet tasarruflarıyla, sözleşme süresince tüm maliyetlerin karşılanmasının garanti altına alındığını dile getirdi.

Bu sayede sözleşme süresi boyunca hem yapım hem de işletme giderleri için herhangi bir ödeme yapılmayacağını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Projemizde herhangi bir kamu bütçesi kullanmadık. İşletme süresi boyunca güncel enerji fiyatı üzerinden yüzde 13 indirim uygulanacak. Sözleşme süresinin bitiminden itibaren de Karayolları 11. Bölge Müdürlüğümüzün tüm enerjisi herhangi bir bedel ödemeksizin bu santralden karşılanacak. Projemiz, kurumumuzun enerji giderlerinin azaltılmasına önemli katkı sağlayacak. Sürdürülebilir ve sağlıklı bir gelecek için durmadan çalışıyoruz" diye konuştu.

'YARINLARIMIZA YAŞANABİLİR TEMİZ DÜNYA BIRAKACAĞIZ'

Ulaşımın çehresini değiştiren yatırımlarla yarınlarımıza yaşanabilir temiz bir dünya bırakmayı hedeflediklerini de kaydeden Bakan Uraloğlu, "Bu kapsamda peyzaj çalışmaları, çevre temizliği, ağaçlandırma ve yeşili koruyan birçok çalışmaya imza atıyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla yollar akıllanırken, çevre dostu ulaşım sistemlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerimiz de devam ediyor. Araç trafiği, raylı trafik, havaalanları, sanayi gibi kaynaklardan doğan gürültü yükünü gösteren gürültü haritalama çalışmalarımız ile ve oluşturduğumuz gürültü eylem planlamasıyla, söz konusu sahaları ayırt ederek, uygun önlemler alıyoruz. İnsan ve çevreye duyarlı AR-GE çalışmaları kapsamında; çevre dostu, su bazlı yol çizgi boyaları, daha az enerji ve emisyon salınımıyla üretilen ılık asfalt teknolojisi, yarma ve tünel portallarında kazı imalatını azaltacak tasarım ve yapım teknolojileri ile çevre dostu buz çözücü ve önleyici sıvılar üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Tübitak destekli projelerle ileri teknoloji gerektiren sessiz, güvenli ve uzun ömürlü aşınma tabakası geliştirerek uygulamasına başladık, trafiğe bağlı olarak kullanımına sağladık" dedi.