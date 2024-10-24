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        Haberler Gündem Güncel Van'da motosiklet, vinç aracına çarptı: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Van'da motosiklet, vinç aracına çarptı: 1 ölü

        Van'ın İpekyolu ilçesinde motosiklet, aydınlatma direğinde bakım çalışması yapan sepetli vinç aracına çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 09:46 Güncelleme: 24.10.2024 - 09:46
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        Van'da motosiklet, vinç aracına çarptı: 1 ölü
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        Van'ın İpekyolu ilçesi Halilağa Mahallesi'ndeki alt geçitte gece saat 01.30 sıralarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet, aydınlatma direğinde bakım çalışması yapan sepetli vinç aracına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Çarpmanın etkisiyle sepetli vincin altında sıkışan 1 kişi, ekiplerin uzun uğraşları sonucu çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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        #van
        #Kaza
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