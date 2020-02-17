Van'da okullar bugün tatil mi?

Van'da okullar tatil mi? sorusu yanıt buldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda güçlük çeken Vanlı vatandaşlar okulların tatil olup olmayacağını sorgulamaya başladı. Peki Van Valiliği'nden kar tatiline yönelik açıklama geldi mi? İşte 17 Şubat 2020 Pazartesi Van hava durumu...

VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? - 17 ŞUBAT 2020 PAZARTESİ

Van'da bugün okulların tatil olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

17 ŞUBAT VAN HAVA DURUMU

Bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların; sabah saatlerinde Hakkâri çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklenmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi beklenmektedir.Yüksek kesimlerde kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.



HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI: Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinde Hakkâri çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.