Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Van'da sağanak sele yol açtı - Güncel haberler

        Van'da sağanak sele yol açtı

        Van'ın Gürpınar ve İpekyolu ilçelerinde sağanak sonucu sel meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 20:09 Güncelleme: 29.08.2023 - 20:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da sağanak sele yol açtı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Öğle saatlerinde başlayan yağış, akşam etkisini arttırdı.

        Gök gürültülü sağanağın etkili olduğu Gürpınar'ın Yatağan ve İpekyolu ilçesinin Sarmaç Mahallesi'nde sel meydana geldi.

        Bahçe duvarlarının yıkıldığı bölgede bazı evler su ve çamurla doldu.

        Su birikintilerinin ulaşımı aksattığı bölgede Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, iş makineleriyle çalışma başlattı.

        Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, zarar gören tarım alanlarında inceleme yaptı.

        İpekyolu ilçesine bağlı Yenimahalle, Bostaniçi, Karşıyaka ve Karakoç mahallelerinde bazı dereler taştı, su baskınları oluştu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #van
        #van haber
        #yerel haber
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kayıp Korhan Berzeg olayında sıcak gelişme
        Kayıp Korhan Berzeg olayında sıcak gelişme
        İETT şoförüne biber gazlı saldırı
        İETT şoförüne biber gazlı saldırı
        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
        Yorgun mermi denilmişti! Benek'i kargalar öldürmüş
        Yorgun mermi denilmişti! Benek'i kargalar öldürmüş
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        İmza atacağı tarihi duyurdular!
        İmza atacağı tarihi duyurdular!
        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
        Çebi'den Talisca ve Ramos açıklaması!
        Çebi'den Talisca ve Ramos açıklaması!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Fredrik Midtsjö, Pendikspor'da!
        Fredrik Midtsjö, Pendikspor'da!
        Bahçeye gömülmüştü... Toprak altından çıkarılacak
        Bahçeye gömülmüştü... Toprak altından çıkarılacak
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Evli çiftin kaçamağı
        Evli çiftin kaçamağı
        Ek MTV'ye ek süre!
        Ek MTV'ye ek süre!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        100'üncü yıl marşı ilk kez...