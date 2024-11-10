VAN GOGH VE GAUGUIN İLE GERİLİMLİ BİR İLİŞKİ

Vincent van Gogh, resim yapmak amacıyla Fransa’nın Arles kentine taşınmış ve burada kendisine "Sarı Ev" olarak bilinen küçük bir ev tutmuştur. Van Gogh, bu evde hem kendisi hem de yakın dostu ve ressam Paul Gauguin ile resim yapmayı ve sanat üzerine sohbet etmeyi planlamaktaydı.

Fotoğraf: AP