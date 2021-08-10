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Van Gölü'nde su altı mağarası keşfedildi

Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu Dalış Eğitmeni Adem Tekin tarafından Van Gölü’nde yapılan keşif amaçlı dalışta su altı mağarası bulundu

Yeni bulgular ortaya çıkıyor... Van Gölü'nde keşfedildi - Haberler
Yeni bulgular ortaya çıkıyor... Van Gölü'nde keşfedildi
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İHA

Türkiye’nin 3 bin 755 kilometrekarelik alanı ile en büyük gölü olan Van Gölü, gizemini koruyor.

İHA'nın haberine göre doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi güzellikleriyle de dikkat çeken gölde daha önce 23 metreye kadar uzanan boyları ile dünyanın en büyük mikrobiyalitleri ile Ruslara ait olduğu tahmin edilen batık tekneler ve bazı tarihi kalıntılar bulunmuştu.

Araştırıldıkça yeni bulgular ortaya çıkan gölde bu sefer de su altı mağarası keşfedildi.

Erciş ilçesinin Çelebibağı Mahallesi'nin yaklaşık 3 kilometre güneybatısında bulunan kayalık alanda Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu Dalış Eğitmeni Adem Tekin tarafından yapılan keşif amaçlı dalışta, içinde girişi, penceresi ve farklı odaları olan su altı mağarası bulundu.

"GİZEMLİ BİR VAN DENİZİ KEŞFİ YAPTIK"

Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu Dalış Eğitmeni Adem Tekin, “Dalış yapmak için bulunduğumuz yer olan Van'ın Erciş ilçesinde suya girdik. Su içerisinde arkamda gördüğünüz oluşumun içerisinde bir mağaranın olduğunu keşfettik. İçerisine girdiğimde mağaranın farklı odalarının olduğunu aynı zamanda küçük bir penceresinin bulunduğunu keşfettim. Daha sonra yükseldikten sonra mağara içerisinde oksijenin bulunduğu görünce mapsımı ağzımdan çıkarıp orada ayriyeten nefes aldım. Gerçekten daha gizemli yerlerin bulunabileceğini kendim taaccüp ettim. Tüm dalışa gönül vermiş arkadaşları Van'a bekliyorum” dedi.

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