İHA

Üreme zamanlarında insanların olmadığı ve kendileri için tehlike oluşturmayan güvenli yerleri tercih eden martılar, Van Gölü’ndeki adaları seçiyor. Van Gölü üzerinde yer alan ve dev martı yuvası olarak bilinen Adır Adası’nda her yıl olduğu gibi bu yıl da toplu martı ölümleri yaşandı.

BÖLGE HALKI TEDİRGİN OLDU

İHA'da yer alan habere göre ancak bölge halkı, bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle martı ölümlerinden daha fazla endişelenmeye başladı. Toplu martı ölümleri nedeniyle merkez Tuşba ilçesine bağlı Adır Mahallesi’ne giden Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, burada incelemede bulundu.

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan.

"ÖLÜMLERİN SALGINLA İLGİSİ YOK"

Hasta ve ölü martıları inceleyen ve ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Aslan, her yıl yaşanan ölümlerin bu sene daha az olduğunu belirtti. Martıların ölüm sebebinin salgınla ilgisinin olmadığının altını çizen Prof. Dr. Aslan, ölümlerin sezonda tam gelişmeme ve açlığa bağlı stres olduğunu söyledi. Ölümlerin insan ve diğer hayvan sağlına zarar vermediğini ancak net sonuçların laboratuvar sonuçları sonrası kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.