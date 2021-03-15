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Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı NASA'nın favorileri arasında yer aldı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından 20 yılı aşkın süredir düzenlenen Dünya Turnuvası adlı yarışmada, Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı da yer aldı... Uzaydan görülen Van Gölü'nün fotoğrafı favoriler arasına girdi. NASA'nın fotoğraf yarışmasının bugün sona ereceği ve oylamanın devam ettiği belirtildi

NASA'nın yarışmasına girdi... Uzaydan Van Gölü! - Haberler
NASA'nın yarışmasına girdi... Uzaydan Van Gölü!
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından 20 yılı aşkın süredir düzenlenen ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotların çektiği Dünya Turnuvası adlı yarışmada, Van Gölü'nün uzaydan çekilen görseli yer aldı.

Çevrimiçi yarışmada, astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü'nün uzaydan göründüğü fotoğrafı favoriler arasına girdi.

Van Gölü'nün, dünyanın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisiyle paylaşılan fotoğraf kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

Van ve Bitlis'te yaşayanlar, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla sevinçlerini dile getirip, fotoğrafın birinci seçilmesi için destek çağrısında bulundu.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AA'ya yaptığı açıklamada, Van Gölü görselinin NASA'nın favorileri arasında yer almasının memnuniyetini yaşadıklarını belirtti.

Yarışmanın bugün sona ereceğini belirten Bilmez, "Van Gölü'nün, dünyada bilinirliğinin artması için bu yarışma bir fırsat olmuştur. Van Gölü, yeryüzünün en güzel mekanlarından biridir. Tarihten bize miras kalmış. Bu değeri koruyarak yeni nesillere aktarmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu yarışma sayesinde inşallah Van Gölü konusundaki farkındalık da artmış olur. Hemşerilerimizden de bu yarışmaya ilgi duymalarını bekliyorum" diye konuştu.

NASA'nın yarışmasındaki fotoğraflar arasında, kırmızı rengiyle tanınan Bolivya'daki Colorado Gölü, Bahamalar'daki Andros Adaları üzerinde oluşan bulutlar, Japonya'nın ışıkları, güneybatı Rusya'daki devasa kanola tarlaları, Sina Yarımadası, ABD'deki Grand Kanyonu, Himalayar, Sahra Çölü üzerindeki bulutlar, 2015'deki Maysak Tayfunu'nun gözünün uzaydan görünüşü, Alaska'daki Clevlan Yanardağı'nın görüntüleri yer alıyor.

Yarışmada, NASA'nın resmi sitesi https://earthobservatory.nasa.gov/tournament-earth üzerinden oy kullanılabiliyor.

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