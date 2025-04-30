Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ise "İlçemizin 7 ayrı noktasında öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve hemşerilerimizin katılımlarıyla güzel bir temizlik çalışması gerçekleştirdik. Yaklaşık 5 bin adet çöp poşeti dağıtmıştık ve bunun 3-4 bin tanesinin dolduğunu gördük. Toplanan çöp miktarı bizi mutlu ettiği gibi bu kadar çöp olması da ayrıyeten bizi bir o kadar da üzdü. İlçemiz, Van Gölü Sahili'nin 42 kilometre sahil bandıyla en uzun sahiline sahiptir. Dolayısıyla ilçemiz bir tarih ve turizm şehridir. Yaz aylarında ilçemize gelen yerli ve yabancı turistler sayesinde şehrimizde beraberinde nüfus artışı olmaktadır. Bu nedenle ister istemez şehrimizde çevre ve çöp kirliliğinde artış meydana gelmektedir. Van Gölü artık dünya mirasına girmiş bir göldür. Göl, kapalı havza olduğu için dışarıyla bağlantısı yok ve dolayısıyla kirlendiği zamanda bir deniz ve okyanus gibi kendi kendini yenilemesi de çok mümkün değil. Bu nedenle Van Gölü'ne sahip çıkarak bizden sonraki nesillere düzgün ve temiz bir şekilde bırakmak hepimizin en başta asli bir görevidir" diye konuştu.