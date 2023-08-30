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        Haberler Yaşam Van Gölü üzerinde yükselen 'Süper Ay' mest etti

        Van Gölü üzerinde yükselen 'Süper Ay' mest etti

        Ay'ın dünyaya en yakın noktada olması nedeniyle normalde göründüğünden daha parlak bir hale bürünmesi ile ortaya çıkan Süper Ay, Van Gölü üzerinde yükselirken görüntülendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 22:53 Güncelleme: 30.08.2023 - 22:53
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        Süper Ay mest etti
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde Van Gölü üzerinde yükselen Süper Ay izleyenleri mest etti.

        Ay'ın dünyaya en yakın noktada olması nedeniyle normalde göründüğünden daha parlak bir hale bürünmesi ile ortaya çıkan Süper Ay, Van Gölü üzerinde yükselirken görüntülendi.

        Havanın parçalı bulutlu olmasına nedeniyle bulutların arasına girip çıkan Süper Ay’ın Van Gölü üzerinde yükselmesi ve göl üzerinde oluşturduğu yakamoz seyirlik görüntü oluşturdu.

        İlçenin sahilindeki iskeleye inen vatandaşlarda dolunayın görsel şölenini hem izledi, hem de cep telefonları ile kayıt altına aldı. İstanbul’dan Ahlat’a gezmeye gelen Ferit Yavuz isimli vatandaş Van Gölü üzerinde yükselen Süper Ay’ın harika göründüğünü söyledi. Yavuz, “Şuan Ahlat iskelesindeyiz. Çok güzel ve harika bir manzara var. Van Gölü üzerinde dolunay yükseliyor ve çok güzel bir manzara var herkesin izlemesini isteriz” dedi. Van Gölü üzerinde Süper Ay’ın yükselişini çeken doğa fotoğrafçısı Şahin Şerefoğlu’da, “Şu anda Bitlis’in Ahlat ilçesinde dolunay fotoğrafları çekmekteyiz. Her ay bu dolunayın doğuşunu takip ederek gelip burada inanılmaz manzaralar çekiyoruz, görülmeye değer. Herkesin buraya gelip bu manzaralardan faydalanmasını öneriyorum. Dolunay’ın en güzel göründüğü yerlerden birinin de Ahlat olduğunu keşfettik. Dolunay fotoğrafı çekmek isteyen herkesi buraya davet ediyoruz” diye konuştu.

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        #Süper ay
        #ahlat
        #haberler
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