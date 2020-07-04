Van Gölünde bir ceset daha bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Van Gölünde bir ceset daha bulundu

Van Gölünde batan tekneyi arama çalışmaları sırasında yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen bir kişinin cesedi daha bulundu. Bununla birlikte Van'daki arama çalışmalarında ölü sayısı 8'e yükseldi.

Van Gölü

Meral Yıldız'ın haberine göre, Van Gölünde 27 Haziran tarihinde alabora olduktan sonra batan tekneyi arama çalışmaları devam ediyor. Arama-tarama çalışmaları sırasında Bitlis-Reşadiye açıklarında 1 yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen bir kişinin daha cesedi bulundu. Bununla birlikte ölü sayısı 8'e yükseldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Davutoğlu'na yönelik çirkin ifadelere tepki
GÜNDEMDavutoğlu'na yönelik çirkin ifadelere tepki
MHP lideri Devlet Bahçeli'den baro açıklaması - Haberler
GÜNDEMMHP lideri Bahçeli'den baro açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan asker uğurlaması görüntülerine tepki - Haberler
GÜNDEMBakan Soylu'dan asker uğurlaması görüntülerine tepki
CHP'li İlhan Kesici'den İBB'ye "Fatih" eleştirisi
GÜNDEMİlhan Kesici: Böyle reklam yapılmaz
Okulda patlama: 2 öğretmen yaralı
GÜNDEMOkulda patlama: 2 öğretmen yaralı
17 yaşındaki genç kızın anlattıkları dehşete düşürdü - Haberler
GÜNDEM17 yaşındaki genç kızın anlattıkları dehşete düşürdü
Sakarya Hendek havai fişek fabrikası patlaması son durum nedir? Bakandan açıklama geldi
GÜNDEMSakarya Hendek havai fişek patlaması son durum
Polis, ehliyetine 50 yıl el konulan alkollü sürücüyü böyle anons etti
GÜNDEMEhliyetine 50 yıl el konulan alkollü sürücüyü böyle ...
Kurban Bayramı ne zaman 2020? Bayram tatili kaç gün olacak? Ayın kaçında, hangi ayda?
GÜNDEMKurban Bayramı ne zaman 2020?
PISA Direktörü Schleicher’den Türk eğitim sistemine övgü
GÜNDEMPISA Direktörü Schleicher’den Türk eğitim sistemine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X