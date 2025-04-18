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        Haberler Gündem 3. Sayfa KORKUNÇ OLAY! Giyim mağazasına silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Giyim mağazasına silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!

        Van'da, bir giyim mağazasına öğle saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 14:19 Güncelleme: 18.04.2025 - 15:28
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        Giyim mağazasına silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!
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        Van'ın İpekyolu ilçesinde Şerefiye Mahallesi'ndeki Ferit Melen Caddesi'nde bir giyim mağazasına silahlı saldırı düzenlendi.

        5 kişinin yaralandığı saldırı nedeniyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        AA'da yer alan haberlere göre yaralılar gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Tedavi altına alınan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        SALDIRGANLAR ARANIYOR

        Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma devam ediyor.

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