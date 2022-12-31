Van'da arazide 33 kilo afyon sakızı ele geçirildi

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VAN, (DHA)VAN'ın Çaldıran ilçesinde jandarmanın arazide yaptığı aramatarama faaliyetlerinde 33 kilo afyon sakızı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattından uyuşturucu geçişi olacağına yönelik alınan bilgi üzerine dün Çaldıran ilçesi kırsalında arama-tarama faaliyeti gerçekleştirdi. 6. Hudut Tugay Komutanlığı ekipleriyle koordineli olarak yapılan, narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramalarda 33 kilo afyon sakızı ele geçirildi. Olayla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2022-12-31 14:31:35



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