Suriye´deki birliğinden izin alan uzman çavuş, Hatay'da çöken öğretmenevinde yaşamını yitirdi

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Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van), (DHA)SURİYE'de görev yaptığı birliğinden memleketine gelmek için izin alan Piyade Uzman Çavuş İskender Kahraman (30), Hatay'da kaldığı öğretmenevinin depremde çökmesi sonucu hayatını kaybetti. Kahraman'ın cenazesi, memleketi Van'ın Gürpınar ilçesinde toprağa verildi.

Suriye'de görev yaptığı birliğinden memleketine gitmek için izin alan Piyade Uzman Çavuş İskender Kahraman, Hatay'da kaldığı öğretmenevinde depreme yakalandı. Kahraman, çöken binanın enkazı altında kaldı. Ekiplerin çalışması sonucu Piyade Uzman Çavuş Kahraman'ın cenazesine ulaşıldı.

Kahraman´ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Tutkaç Mahallesi'ne getirildi. Burada düzenlenen törene, Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 6´ncı Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Van Asayiş Kolordu Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Yavuz Taşdemir, Gürpınar İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Samet Ali Kılıçoğlu ve yakınları katıldı. Törende Kahraman'ın yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Duaların okunmasının ardından Kahraman'ın cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Gürpınar Tuncay AVCI

2023-02-10 12:58:58



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