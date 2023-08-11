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        Saray'da 8 bin bağ ot yandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 23:10
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        Saray'da 8 bin bağ ot yandı
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        Hakan SARI/ SARAY (Van), (DHA)VAN'ın Saray ilçesine bağlı Turan Mahallesi'nde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 8 bin bağ ot kül oldu.

        Saray'ın Turan Mahallesi'nde akşam saatlerinde bölge halkının kış için biçip, muhafaza ettiği otların toplandığı alanda sebebi henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangın, bölgedeki ahırları ve evleri tehdit edince panik yaşandı. İhbarla kısa sürede bölgeye Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Özalp ve Saray itfaiye grup amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahallelinin de desteğiyle alevlere müdahale ederek, yangını 6 saatte söndürdü. Yangın, yakındaki ev ve ahırlara sıçramadan kontrol altına alınırken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Yangında Tunce İlhan ve Feyat Azkaçar'a ait 8 bin bağ ot küle döndü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Saray Hakan SARI

        2023-08-11 23:09:23

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