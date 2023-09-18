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        Van 5 göçmenin öldüğü kazada yaralanan 30 kişiden 21'i taburcu oldu

        VAN'da,İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan ve güvenlik görevlileri nezaretinde Gaziantep'e götürülen kaçak göçmenlerin içinde olduğu midibüsün şarampole yuvarlandığı 5 göçmenin öldüğü 30 kişinin yaralandığı kazada, yaralılardan 21'i tedavilerinin ardından taburcu edildi. 7 kaçak göçmen ve 2 polis memurunun tedavileri ise devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 09:36 Güncelleme: 18.09.2023 - 09:40
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        Van 5 göçmenin öldüğü kazada yaralanan 30 kişiden 21'i taburcu oldu
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        VAN'da,İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan ve güvenlik görevlileri nezaretinde Gaziantep'e götürülen kaçak göçmenlerin içinde olduğu midibüsün şarampole yuvarlandığı 5 göçmenin öldüğü 30 kişinin yaralandığı kazada, yaralılardan 21'i tedavilerinin ardından taburcu edildi. 7 kaçak göçmen ve 2 polis memurunun tedavileri ise devam ediyor.

        Kaza, dün saat 03.00  sıralarında Van-Hakkari kara yolunun Kurubaş mevkisindeki Kaymakamlık çeşmesi yakınında meydana geldi. Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan kaçak göçmenler, güvenlik görevlileri nezaretinde Gaziantep'e götürülmek üzere yol çıktı. Kaçak göçmenlerin içerisinde bulunduğu midibüs, sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Kazada 7 polis, 2 şoför ve 26 kaçak göçmen olmak üzere toplam 35 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılıp, yapılan ilk müdahalenin ardından Van Bölge Eğitim Araştırma ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. 35 yaralıdan 5 göçmen hayatını kaybederken, 21 yaralı ise ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Her iki hastanede tedavisi devam eden 7 kaçak göçmen ve 2 polis memurunun ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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