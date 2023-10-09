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        Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 organizatöre tutuklama

        VAN'dagöçmenkaçakçılığına yönelik operasyonda organizatör oldukları suçlamasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 09:26 Güncelleme: 09.10.2023 - 09:30
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        Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 organizatöre tutuklama
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        VAN'dagöçmenkaçakçılığına yönelik operasyonda organizatör oldukları suçlamasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 2 araca da el konuldu.

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