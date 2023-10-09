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        Van Gölü'nden 1 milyon 365 bin metreküp dip çamuru çıkartıldı

        VANGölü'nükirlilikten arındırmak için Van Büyükşehir Belediyesi'nce başlatılan çalışmalar kapsamında, şu ana kadar 1 milyon 365 bin metreküp dip çamuru çıkartıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 11:51 Güncelleme: 09.10.2023 - 11:55
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        Van Gölü'nden 1 milyon 365 bin metreküp dip çamuru çıkartıldı
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        VANGölü'nükirlilikten arındırmak için Van Büyükşehir Belediyesi'nce başlatılan çalışmalar kapsamında, şu ana kadar 1 milyon 365 bin metreküp dip çamuru çıkartıldı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 'Van Gölü'nü Koruma Eylem Planı' çerçevesinde Van Büyükşehir Belediyesi'nin Van Gölü'nün temizlenmesine yönelik başlattığı çalışmalar sürüyor. Tuşba ilçesi İskele Mahallesi sahil kısmında başlatılan 1'inci etaptaki faaliyetler tamamlanırken, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve İskele 15 Temmuz Parkı arasındaki 2'nci etap ile İpekyolu ilçesi Yaşar Kemal Parkı sahil kısmındaki 3'üncü etapta çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

        Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyonunda uzun süredir titizlikle sürdürülen çalışmalarda, bugüne kadar 1 milyon 365 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizlendi. 100'ü aşkın iş makinesi ile yürütülen çalışma kapsamında, 14 kilometrelik sahil bandında 2 milyon 700 bin metreküp dip çamuru çıkartılacak.

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