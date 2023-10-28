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        Van´ın kırsal mahallesinde ilkokul öğrencileri, 30 metrelik Türk bayrağı ile yürüdü

        VAN'ınÖzalp ilçesinin kırsal Aşağı Mollahasan Mahallesi´nde ilkokul öğrencileri, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını, okul bahçesinde düzenledikleri ay- yıldız koreografisi ve 30 metrekarelik Türk bayrağını 3 kilometre boyunca taşıyarak kutladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 11:59 Güncelleme: 28.10.2023 - 12:00
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        Van´ın kırsal mahallesinde ilkokul öğrencileri, 30 metrelik Türk bayrağı ile yürüdü
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        VAN'ınÖzalp ilçesinin kırsal Aşağı Mollahasan Mahallesi´nde ilkokul öğrencileri, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını, okul bahçesinde düzenledikleri ay- yıldız koreografisi ve 30 metrekarelik Türk bayrağını 3 kilometre boyunca taşıyarak kutladı.

        Aşağı Mollahasan İlkokulu'nda eğitim gören 73 öğrenci, Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıl dönümünde öğretmenlerinin öncülüğünde okul bahçesinde ay-yıldız koreografisi yaptıktan sonra 30 metrekarelik Türk bayrağını, kortejle 3 kilometre boyunca taşıdı. Ayını güzergahtan okul bahçesine geri dönen öğrenciler etkinliği tamamladı. Okulun öğretmenlerinden Halime Boz, "Bugün 73 öğrencimizle Cumhuriyetimizin 100´üncü yılını coşkuyla kutladık. Öğrencilerimizle birlikte hazırladığımız 30 metrelik Türk bayrağıyla köyün içinde yaklaşık 3 kilometre yürüyüş yaptık. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlu olsun. Bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

        Okulun 4'üncü sınıf öğrencilerinden Serap Dilemre ise "Bugün Cumhuriyetimizin 100´üncü yılını öğretmenlerimizle birlikte kutladık. Çok güzeldi. Arkadaşlarımla beraber 30 metrelik Türk bayrağımızla köyümüzün içinde yürüdük. Cumhuriyetimizin 100´üncü yılı kutlu olsun" dedi.

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