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        Çığ riski nedeniyle Van- Bahçesaray kara yolu 13 gündür kapalı

        VAN- Bahçesaray kara yolu çığ riski nedeniyle 13 gündür kapalı tutuluyor. Yolun ne zaman açılacağına 'Çığ komisyonu' karar verecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 09:24 Güncelleme: 03.01.2024 - 09:25
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        Çığ riski nedeniyle Van- Bahçesaray kara yolu 13 gündür kapalı
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        VAN- Bahçesaray kara yolu çığ riski nedeniyle 13 gündür kapalı tutuluyor. Yolun ne zaman açılacağına 'Çığ komisyonu' karar verecek.

        Kent genelinde bu sabah  kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle 2 yerleşim yerinin yolu kapanırken, merkeze bağlı kırsal mahallelerde 7 santimetre olan kar kalınlığı yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı. Kentte öğrenciler sabah lapa lapa yağan kar yağışı altında okullarına gitti.

        Van- Bahçesaray kara yolu, 80´inci kilometredeki çığ riski nedeniyle 13 gündür kapalı tutuluyor. Yolun 5 ayrı noktasına düşen çığlar Karayolları ekipleri tarafından temizlendi. Yolun ne zaman açılacağına ise 'Çığ komisyonu' karar verecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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