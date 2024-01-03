Çığ riski nedeniyle Van- Bahçesaray kara yolu 13 gündür kapalı
VAN- Bahçesaray kara yolu çığ riski nedeniyle 13 gündür kapalı tutuluyor. Yolun ne zaman açılacağına 'Çığ komisyonu' karar verecek.
VAN- Bahçesaray kara yolu çığ riski nedeniyle 13 gündür kapalı tutuluyor. Yolun ne zaman açılacağına 'Çığ komisyonu' karar verecek.
Kent genelinde bu sabah kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle 2 yerleşim yerinin yolu kapanırken, merkeze bağlı kırsal mahallelerde 7 santimetre olan kar kalınlığı yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı. Kentte öğrenciler sabah lapa lapa yağan kar yağışı altında okullarına gitti.
Van- Bahçesaray kara yolu, 80´inci kilometredeki çığ riski nedeniyle 13 gündür kapalı tutuluyor. Yolun 5 ayrı noktasına düşen çığlar Karayolları ekipleri tarafından temizlendi. Yolun ne zaman açılacağına ise 'Çığ komisyonu' karar verecek.
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