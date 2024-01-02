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        Van'da jandarma ekiplerince gözaltına alınan 74 kişiden 16'sı tutuklandı

        Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen uygulamalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve farklı suçlardan arandığı tespit edilen 74 kişi yakalandı, 16'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 17:10 Güncelleme: 02.01.2024 - 17:10
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        Van'da jandarma ekiplerince gözaltına alınan 74 kişiden 16'sı tutuklandı
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        Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen uygulamalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve farklı suçlardan arandığı tespit edilen 74 kişi yakalandı, 16'sı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, 25-31 Aralık 2023'te yapılan uygulamalarda, 103 bin 165 kişi ve 117 bin 225 aracın sorgulaması yapıldı.

        Bu çalışmalar sırasında farkı suçlardan haklarında arama kararı ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 74 kişi yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden 16'sı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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