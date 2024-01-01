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        Van'da ambulans helikopter hamile kadın için havalandı

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 13:25 Güncelleme: 01.01.2024 - 13:25
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        Van'da ambulans helikopter hamile kadın için havalandı
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        Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ilçede rahatsızlanan 28 yaşındaki hamile kadın, yakınları tarafından Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Burada ilk müdahaleyi yapan doktorlar, hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Van'daki hastaneye sevkine karar verdi.

        Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan kadın, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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