Van'ın Muradiye ilçesinde 2 spor tesisi yapıldı

Van'ın Muradiye ilçesinde gençleri spora yönlendirmek amacıyla yapılan spor tesisleri, ilçe sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ile Muradiye Belediyesi iş birliğiyle Yavuz Selim Mahallesi'nde 3 bin metrekare, Yenişehir Mahallesi'nde ise 10 bin 650 metrekareden oluşan 2 spor tesisi inşa edildi.

Tesislerde inceleme yapan Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında ilçeye yeni spor alanları kazandırdıklarını söyledi.

İlçede yapımı tamamlanan tesislere "100. Yıl Spor Kompleksi" adını vererek Cumhuriyet'in 100'üncü yılına adadıklarını belirten Aydoğan, şöyle konuştu:

"Bu tesislerde spor salonu, yüzme havuzu ve gençlik merkezimiz bulunuyor. Bu alanda hem vatandaşlarımızın spor yapacağı hem de spor aktivitelerinin dışında güzel vakit geçirebilecekleri alanlar bulunuyor. Bunun dışında belediye olarak butik bir spor salonu, kapalı halı saha, tenis kortu, açık halı saha, basketbol ve voleybol sahaları ilçemize kazandırdık. İlçemizde sporun yaygınlaşması ve tüm kesimlerine yayılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Tesiste spor yapan Melek Nur Demircan ise Aydoğan'a teşekkür ederek, "Dersten sonra buraya gelip zaman geçiriyorum. Çok güzel. Önceden ilçemizde spor tesisleri yoktu. Bu tesisler bizim için çok iyi oldu." dedi.

Yunus Bozak da Kaymakamlık sayesinde ücretsiz olarak halı sahaya gelip futbol oynama imkanına kavuştuklarını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.