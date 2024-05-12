Jandarmadan 'kaçak inci kefali' operasyonu
VAN'da, nesli koruma altında olan ve avlanma yasağı bulunan inci kefalini avlayanlara yönelik jandarma operasyonunda, 4 ton 650 kilo balık ile kaçak avcılıkta kullanılan malzemeler ele geçirildi.
VAN'da, nesli koruma altında olan ve avlanma yasağı bulunan inci kefalini avlayanlara yönelik jandarma operasyonunda, 4 ton 650 kilo balık ile kaçak avcılıkta kullanılan malzemeler ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasındaki avlanma yasağına karşı inci kefali avlayanlara yönelik Erciş, Muradiye ve Tuşba ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 2 ton 650 kilo ölü ile 2 ton canlı inci kefali yakalandı. Kaçak avcılıkta kullanılan 1 şişme bot, 2 serpme ağ ile 200 metre manyat ağ da ele geçirildi. Bu sırada, ele geçirilen 2 ton canlı balık jandarma ekipleri tarafından tekrar suya bırakıldı, ölü balıklar ise ilçe tarım müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kaçak avcılık yapan 4 kişiye 85 bin 394 lira idari para cezası kesildi, 1 araç da 15 gün süreyle trafikten menedildi.
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