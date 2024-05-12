Şiddet sürüyor! Sedyeden kalkıp doktora saldırdı Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Bu kez de kaza yapan bir motosikletli hastanede sedye üzerindeyken bir yakını ile birlikte doktora saldırdı. İstanbul Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'nde meydana gelen saldırının ardından gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 12.05.2024 - 12:32 Güncelleme: 12.05.2024 - 12:41 facebook

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