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        Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılında Van Gölü'ne daldılar

        KIBRIS Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümünde bir grup dalgıç, Van Gölü'ne dalış yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 10:42 Güncelleme: 20.07.2024 - 10:45
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        Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılında Van Gölü'ne daldılar
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        KIBRIS Barış Harekatı’nın 50'nci yıl dönümünde bir grup dalgıç, Van Gölü'ne dalış yaptı. Kıbrıs Gazisi Hamit Kartal'ın da (70) katıldığı etkinlikte gölden çıkan dalgıçlar, Kıbrıs ve Türkiye bayrakları açtı.

        Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümünde Van Gölü'nde anma programı düzenlendi. Derinlere Saygı Dalış Topluluğu liderliğinde Dive Ank Dalış Okulu’nun düzenlendiği etkinliğe Kıbrıs Gazisi Hamit Kartal da katıldı. Dalgıçlar bir süre Kıbrıs gazisi Kartal'ın anılarını dinleyip kendisiyle sohbet etti. Kartal, Kıbrıs'taki anılarını paylaşırken, duygu dolu anlar yaşandı. Daha sonra 7 dalgıç düzenlenen etkinlik kapsamında Van Gölü'ne dalış gerçekleştirdi. Dalgıçlar gölün derinliklerinde ve çıktıktan sonra Kıbrıs ve Türk bayrakları açtı.

        Dalış eğitmeni Kadir Erekinci, Van Gölü'nde şehit ve gazileri andıklarını söyledi. Erekinci, "Kıbrıs Barış Harekatının 50'nci yıl dönümünde gazilerimize ithafen Derinlere Saygı Dalış Topluluğu liderliğinde Türkiye'nin 50 dalış noktasında bir dalış organizasyonu planlandı. Bu 50 dalış noktasının bir parçası olan Van'da da Mavi Vatan’ın temsilcisi olarak bu dalışı yapmak istedik. Onlar bize bir meşale oldu. Türk milleti her zaman mazlumun yanındadır. Gazze'de, Arakan'da zamanında Bosna'da, Kıbrıs'ta olduğu gibi. Bugün de burada şehit ve gazilerimizi anıyoruz" dedi.

        Kıbrıs Gazisi Hamit Kartal ise böyle bir etkinliği düzenleyen dalgıçlara teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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