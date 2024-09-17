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        Ayağı harç karma makinesine sıkıştı

        VAN'ın Edremit ilçesinde ayağı harç karma makinesine sıkışan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 15:42 Güncelleme: 17.09.2024 - 15:45
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        Ayağı harç karma makinesine sıkıştı
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        VAN'ın Edremit ilçesinde ayağı harç karma makinesine sıkışan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Olay, öğle saatlerinde Edremit ilçesine bağlı Memursen TOKİ yakınlarında meydana geldi. İşçilerden Burhan Arslan, inşaatta çalıştığı sırada ayağı harç karma makinesine sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağı kurtarılan Burhan Arslan, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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