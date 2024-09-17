Olay, öğle saatlerinde Edremit ilçesine bağlı Memursen TOKİ yakınlarında meydana geldi. İşçilerden Burhan Arslan, inşaatta çalıştığı sırada ayağı harç karma makinesine sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağı kurtarılan Burhan Arslan, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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