Baba antrenör, oğlu eskrimde Türkiye birincisi

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi'nde sağlık teknikeri olarak görev yapan Aziz Saydut'un (47) antrenörlük yaptığı ortaokulda 8’inci sınıfta okuyan oğlu Süer Bulut Aras Saydut (13), eskrimde U14 Erkekler Kılıç Türkiye Klasmanı’nda birinci oldu. 4'ü kendi çocuğu 8 sporcuya gönüllü olarak eskrim antrenörlüğü yapan Saydut'un yetiştirdiği sporcular, gelecek yıl düzenlenecek yarışmalara hazırlanıyor.

Van'da YYÜ Tıp Fakültesi'nde 26 yıldır sağlık teknikeri olarak görev yapan 4 çocuk babası Aziz Saydut, 7 yıldır jimnastik 1'inci kademe antrenörlüğü ile Eskrim İl Temsilcisi ve 2'nci Kademe Eskrim antrenörlüğünü gönüllü yapıyor. Genç sporcular yetiştiren Aziz Saydut, 4'ü kendi çocuğu, 8 sporcunun gönüllü antrenörü. Çocukları Limen Berat (16), Süer Bulut Aras (13), Nesli Melek (11), Ahsen Zeynep Saydut (9) ve diğer 4 sporcusu, 2021 yılında düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Bu yarışmada Saydut'un çocukları Süer Bulut Aras ile Nesli Melek 2 birincilik, Antalya'daki uluslararası şampiyonada ise 1 ikincilik, 1 üçüncülük elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından bu yıl 27-29 Ağustos tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen ve yaklaşık 120 sporcunun katıldığı yarışmaya Aziz Saydut'un 4 çocuğu da katıldı. Yarışmada U14 kategorisinde Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Süer Bulut Aras Saydut, eskrimde U14 Erkek Kılıç Türkiye Klasman birincisi oldu. Süer Bulut Aras Saydut, şampiyonalara kardeşleriyle antrenman yaparak hazırlanıyor ‘MERAKIM OYUNCULUĞA BAŞLADĞIMDA OLMUŞTU’ Salon olmadığı için sporcuların antrenmanını tiyatro salonunda yaptığını söyleyen Aziz Saydut, yetiştirdiği sporcuların yarışmalarda birçok madalya aldığını, bununla da gurur duyduğunu belirtti. Aziz Saydut, şunları söyledi:

"Eskrim Federasyonu faaliyet programı ağustos ayında başladı. 27-29 Ağustos tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen yarışmalarda oğlum Süer Bulut Aras Saydut, U14 erkeklerde Kılıç Türkiye Klasman birincisi oldu. Bu başarı Van için büyük bir avantaj. Kentte ilk kez böyle bir derece elde edildi. 8 sporcumun eskrim sporu yaptığı andan bu yana kadar, her birinin bir madalyası var. Bu spora merakım, 2000'li yıllarda Devlet Tiyatroları’nda oyunculuğa başladığımda olmuştu. O dönemde Devlet Tiyatrosu sanatçısı hocamız eskrim sporu da yapıyordu. Ona patnerlik yapmaya başlayınca bu sporu öğrenmeye başladım. 2008 yılında il temsilciliğini aldım, 7 yıldır da gönüllü olarak eskrim antrenörlüğü yapıyorum. Oğlum Süer Bulut Aras, geçen yıl okullar arası eskrim yarışmasında Türkiye ikincisi oldu. Ondan önceki yılda da Türkiye üçüncüsü olmuştu. Yani başarımız istatistik olarak yükselişe doğru gidiyor. Bu yıl da U14 Erkekler Kılıç’ta Türkiye klasman birincisi oldu. Uluslararası şampiyona U17'de de başlıyor. Önümüzdeki yıldan itibaren bu yarışmaya hazırlanacağız."

'ESKRİMDE BÜYÜK BAŞARI ELDE ETTİK' Oğlunun başarısı ile gurur duyduğunu söyleyen Saydut,"Klasmanda Türkiye birincisi oldu.120 sporcu yarışıyordu. Yarışma Ankara'da 27-29 Ağustos tarihlerinde oldu. Van'da bu sporun yaygınlaşması için biz elimizden gelen gayreti yapmaya çalışıyoruz. Van'a iyi bir eskrim salonu gerekir. Ben şu an çalışmalarımı açtığım tiyatro salonunda yapıyorum. Eskrim sporu ayakta oynanan satranç oyunu gibi. Anadolu'nun en ücra köşesindeki Van'da yaşayan insanların da bu sporda başarılı olduğunu gösterdik. Bu başarı çıtamızı daha da yükseltmek için mücadele edeceğiz" diye konuştu.