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        Hasta kardeşler Elif Eylül ve Gülperi için okul arkadaşlarından yardım kampanyası

        VAN'ın İpekyolu ilçesinde serebral palsi (beyin felci) hastası olarak dünyaya gelen 12'nci sınıf öğrencisi Elif Eylül (17) ile kardeşi 10'uncu sınıf öğrencisi Gülperi Gültekin'in (15) ameliyatı için kayıtlı oldukları lisede müdür, öğretmenler ve öğrenciler yardım kampanyası düzenledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 09:44 Güncelleme: 30.09.2024 - 09:50
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        Hasta kardeşler Elif Eylül ve Gülperi için okul arkadaşlarından yardım kampanyası
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        VAN'ın İpekyolu ilçesinde serebral palsi (beyin felci) hastası olarak dünyaya gelen 12’nci sınıf öğrencisi Elif Eylül (17) ile kardeşi 10’uncu sınıf öğrencisi Gülperi Gültekin’in (15) ameliyatı için kayıtlı oldukları lisede müdür, öğretmenler ve öğrenciler yardım kampanyası düzenledi. İlkokuldan sonra eğitimlerini evlerinde sürdüren kardeşler, kendilerini için toplanan yardım parasını arkadaşlarının elinden aldı. Duygulanıp gözyaşlarını tutamayan ve bu hafta ameliyat olacak olan Elif Eylül'ü öğretmenleri ve arkadaşları teselli etti.

        İpekyolu ilçesinin Buzhane Mahallesi'nde yaşayan ve hastanede temizlik görevlisi olan Şahin Gültekin ile ev kadını Zeynep Gültekin'in lisede okuyan kızları Elif Eylül ve Gülperi, serebral palsi (beyin felci) hastası olarak dünyaya geldi. Kasların tonusunu ve hareket becerilerini etkileyen hastalık nedeniyle iki kardeş son zamanlarda oldukça zor günler yaşıyor. Bu nedenle Van Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi Elif Eylül ile 10’uncu sınıf öğrencisi kardeşi Gülperi, hastalıkları nedeniyle ilkokuldan sonra ortaokul ve lise eğitimini evde sürdürüyor.

        Gültekin kardeşin sağlıklarına kavuşabilmesi için öğrencisi oldukları Van Anadolu Lisesi'nin müdür, öğretmen ve öğrencileri yardım kampanyası düzenledi. Kampanyanın ardından Müdür Dilaver Dindar, kampanyaya öncülük eden Kimya Öğretmeni Ozan Sağır, Biyoloji Öğretmeni Müzeyyen Yiğit, Rehber Öğretmen İrem Miray Balcı ile 2 öğrenci, Denizli Pamukkale Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olacak Elif Eylül ve Gülperi'yi evlerinde ziyaret etti. 1066 öğrencinin harçlıkları ile destek verdiği kampanyadan toplanan 60 bin lira ise arkadaşlarını temsilen ziyarete katılan 2 öğrenci tarafından Elif Eylül'e teslim edildi. Bu hafta ameliyat olacak olan Elif Eylül, parayı arkadaşlarının elinden alırken duygulanıp gözyaşı döktü.

        'KIZLARIM İÇİN DESTEK BEKLİYORUZ'

        Zor günler geçirdiklerini belirten Gülperi Gültekin, tedavileri için yardım kampanyası başlatan okulun öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti.

        Doğuştan serebral palsi hastası olarak dünyaya gelen iki kızının zor günler geçirdiğini söyleyen Zeynep Gültekin, "Bugüne kadar birçok tedavi süreçleri geçirdiler. Şu an ikisini de ameliyat edeceğiz. Ama ilk ameliyatı Elif Eylül'e yaptıracağız. İlkokuldan sonra hep evde eğitim gördüler. İkisi lisede okuyor, öğretmenleri gelip evde eğitim veriyor. Büyük kızım Elif Eylül’ü bu hafta Denizli'de ameliyat edeceğiz. Okulundaki öğretmen ve öğrenciler iki kızım için yardım topladılar. Onlara çok teşekkür ederim. Toplanan paraların üstünü tamamlayıp Eylül’ü ameliyata götüreceğiz. Elif Eylül'den sonra da diğer kızımı götüreceğiz. Hayırseverlerden yardım bekliyoruz" dedi.

        ‘ELİF EYLÜL'E CÜBBESİNİ GİYDİRİP MEZUN EDECEĞİZ’

        Kampanyaya öncülük eden Van Anadolu Lisesi Kimya Öğretmeni Ozan Sağır ise "3 yıldır bu öğrencilerimize evde eğitim veriyoruz. İnşallah Elif Eylül'ü bu yıl liseden mezun edeceğiz. Toplamda 7-8 öğretmen her hafta eve gelip eğitim veriyoruz. İnşallah haziran ayında Elif Eylül'e cübbesini giydirip mezun edeceğiz. Bu öğrencilerimiz için geçen yıl yardım kampanyası başlattık. Denizli'den bir doktor ile görüştük. Elif Eylül ve Gülperi'nin yürüme ihtimali olduğunu ve ameliyatlarının başarı ile sonuçlanacağını bize söyledi. Bunun üzerine biz de okul olarak bir kampanya başlattık. Müdür Bey sağ olsun bu yılki sosyal sorumluluk projesindeki ödeneği Elif Eylül ve Gülperi'ye ayıralım dedi. Biz de öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımıza duyurduk. Öğrencilerimiz kendi harçlıklarından getirdiler, öğretmen arkadaşlarımız destek oldu. İnşallah ameliyatın ardından Elif Eylül yürüyerek okula gelip mezuniyet törenine katılacak" diye konuştu.

        Kardeşleri evinde ziyaret eden Okul Müdürü Dilaver Dindar da "Okul olarak kampanyada topladığımız parayı aileye teslim ettik. Bu ameliyatın maliyeti yaklaşık 300-400 bin liraya mal oluyor. Tüm hayırseverlerin bu kızlarımıza destek vermesini istiyoruz" dedi.

        Elif Eylül ile aynı sınıfta okuyan Havva Gençoğlu ise okuldaki öğrenciler olarak tek isteklerinin, iki kardeşin bir an önce sağlıklarına kavuşması olduğunu söyledi.

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