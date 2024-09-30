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        Havalimanının bekleme salonu dumanla kaplandı

        VAN Ferit Melen Havalimanı'nda elektrik panosundan kaynaklanan duman, tedirginliğe neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 13:38 Güncelleme: 30.09.2024 - 13:40
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        Havalimanının bekleme salonu dumanla kaplandı
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        VAN Ferit Melen Havalimanı’nda elektrik panosundan kaynaklanan duman, tedirginliğe neden oldu. Havaalanının bekleme salonu boşaltılırken, bir uçak seferinde ise gecikme yaşandı.

        Van Ferit Melen Havalimanı’nın bekleme salonu, sabah saatlerinde dumanla kaplandı. Yetkililer tarafından yolcular dışarı çıkartılırken, bir uçak seferinde ise gecikme yaşandı. İtfaiye ekiplerinin geldiği olay yerinde dumanın elektrik panosundan kaynaklandığı belirlendi. Yoğun dumanın tahliyesiyle havalimanı sorunsuz şekilde hizmet vermeye devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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