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        Van'da 4 bin bağ ot yandı

        VAN'ın Gürpınar ilçesinde Resul Şen'e ait ahırın damında istiflenen ot bağları, bilinmeyen nedenle alev aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 22:35 Güncelleme: 02.10.2024 - 22:40
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        Van'da 4 bin bağ ot yandı
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        VAN'ın Gürpınar ilçesinde Resul Şen'e ait ahırın damında istiflenen ot bağları, bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangın, itfaiye ekipleri iş makinelerinin yardımıyla söndürdü.

        Gürpınar ilçesine bağlı Parmakkapı Mahallesi'nde ahırın üzerinde istiflenen Resul Şen'e ait ot bağları, saat 18.00'de yanmaya başladı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine Van Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve Gürpınar Belediyesine bağlı iş makineleri bölgeye sevk edildi. Yangın iş makinelerinin de yardımıyla 4 saatte kontrol altına alınırken, 4 bin bağ ot küle döndü. Hayvanları için ahırının üzerine istiflediği ot bağlarının hepsinin kül olduğunu söyleyen Şen, yetkililerden yardım istedi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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