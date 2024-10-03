Van'da arama çalışmaları 6'ncı güne girdi; Rojin'den hala haber yok (2)

SONGÖRÜNTÜLERİNİ İZLEYİP, GÖZYAŞI DÖKTÜ

Van'da kaybolan Rojin Kabaiş'e ait şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmazken, arama çalışmalarını ilk günden bu yana takip eden ailenin umutlu bekleyişi sürüyor. Kızının bulunması için herkesten yardım istediğini belirten Nizamettin Kabaiş, Rojin'i kaldığı yurda bırakırken çektiği son görüntüleri izleyip, gözyaşı döktü.