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        Van'da arama çalışmaları 6'ncı güne girdi; Rojin'den hala haber yok (2)

        SONGÖRÜNTÜLERİNİ İZLEYİP, GÖZYAŞI DÖKTÜVan'da kaybolan Rojin Kabaiş'e ait şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmazken, arama çalışmalarını ilk günden bu yana takip eden ailenin umutlu bekleyişi sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 11:48 Güncelleme: 03.10.2024 - 11:50
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        Van'da arama çalışmaları 6'ncı güne girdi; Rojin'den hala haber yok (2)
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        SONGÖRÜNTÜLERİNİ İZLEYİP, GÖZYAŞI DÖKTÜ

        Van'da kaybolan Rojin Kabaiş'e ait şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmazken, arama çalışmalarını ilk günden bu yana takip eden ailenin umutlu bekleyişi sürüyor. Kızının bulunması için herkesten yardım istediğini belirten Nizamettin Kabaiş, Rojin'i kaldığı yurda bırakırken çektiği son görüntüleri izleyip, gözyaşı döktü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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