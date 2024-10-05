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        Van'da 86 yaşındaki kayıp, ölü bulundu (2)

        MAHALLEYE7 KİLOMETRE MESAFEDEKİ DEREDE CESEDİ BULUNDUVan'ın Muradiye ilçesine bağlı Kandahar Mahallesi'nde 6 gün önce kaybolan ve haber alınamayan Ahmet Ertaş'ın (86) yapılan arama çalışmalarında, saat 16.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 20:38 Güncelleme: 05.10.2024 - 20:40
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        Van'da 86 yaşındaki kayıp, ölü bulundu (2)
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        MAHALLEYE7 KİLOMETRE MESAFEDEKİ DEREDE CESEDİ BULUNDU

        Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Kandahar Mahallesi'nde 6 gün önce kaybolan ve haber alınamayan Ahmet Ertaş'ın (86) yapılan arama çalışmalarında, saat 16.00 sıralarında mahalleye 7 kilometre uzaklıktaki Kuru Deresi kenarında cansız bedeni bulundu. Sarp ve kayalık bölgede zorlu bir arama çalışması yapan ekipler, cenazeyi 3 saatte ancak morga ulaştırdı. Dere kenarında ölü bulunan Ertaş'ın cenazesinin otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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