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        Rojin'in kaldığı yurttan çıktığı anlar, güvenlik kamerasında

        VAN'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in (21) 27 Eylül akşamı kaldığı yurttan ayrıldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 10:50 Güncelleme: 10.10.2024 - 10:55
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        Rojin'in kaldığı yurttan çıktığı anlar, güvenlik kamerasında
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        VAN'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in (21) 27 Eylül akşamı kaldığı yurttan ayrıldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Geri dönmeyen Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.

        POLİS HELİKOPTERİ DE DESTEK VERİYOR

        Kabaiş'in arkadaşları, 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su buldu. Yüksek düzeyde şifreli olan telefon da incelenmek üzere polise teslim edildi. Polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları, 13'üncü gününe girdi. Göl üzerinde tekne ve botlarla, karada da polis, AFAD, itfaiye ve gönüllü arama birliklerinin katıldığı aramalara; polis helikopteri de destek veriyor.

        TÜM KAMERA KAYITLARI TARANIYOR

        Rojin'in kaçma ya da kaçırılma ihtimalini de değerlendiren ekipler, kentteki tüm mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera kayıtları taranırken, Rojin'in 27 Eylül akşamı saat 18.30 sıralarında kaldığı yurttan ayrıldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İskele ve Bardakçı Mahallesi sahil kesiminde yoğunlaşan arama çalışmaları sürerken, Hayata Bir Dokunuş Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (HADAK) gönüllü ekipleri de sahil bandındaki metruk yapı, sazlık alanlar ve evlerin bahçelerini detaylı arıyor. Çalışmalarda, yandan taramalı sonar ile su üstü radar cihazları da kullanılıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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