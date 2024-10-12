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        Van'da hafif ticari araç ile çöp kamyoneti çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

        VAN'ın Erciş ilçesinde, hafif ticari araç ile belediyeye ait çöp kamyonetinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 00:43 Güncelleme: 12.10.2024 - 00:45
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        Van'da hafif ticari araç ile çöp kamyoneti çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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        VAN'ın Erciş ilçesinde, hafif ticari araç ile belediyeye ait çöp kamyonetinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı. 

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Van- Ağır karayolunun Müftüoğlu kavşağında meydana eldi. Ertuğrul Mete yönetimindeki 65 DR 098 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen belediyeye ait 65 DG 034 plakalı çöp kamyoneti ile çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, AFAD ve itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan Nurhan Bedir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. 4 yaralının tedavisi devam ederken, 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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