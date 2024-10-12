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        Rojin'i arama çalışmalarında 15'inci gün

        VAN'dakaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i (21) arama çalışmaları, 15'inci günde devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 11:38 Güncelleme: 12.10.2024 - 11:40
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        Rojin'i arama çalışmalarında 15'inci gün
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        VAN'dakaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i (21) arama çalışmaları, 15'inci günde devam ediyor.

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Geri dönmeyen Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi. 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefon incelenmek üzere polise teslim edildi.

        HAVADAN ÇALIŞMALARA DESTEK

        Telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Gönüllü arama-kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalara, polis ekipleri zaman zaman havadan destek veriyor. Çalışmalarda, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı sonar cihazı, jandarmanın su üstü radar, polisin su altı görüntüleme cihazları da kullanılıyor. Jandarma, polis ve AFAD üyelerinden oluşan dalgıç ekipleri zaman zaman göle dalış yapıp, aramalara destek verirken, Rojin'e ait başörtüsü Bardaçı köyü sahillinde 10 Ekim'de bulundu.

        BARDAKÇI MAHALLESİ'NDE ARAMA

        Rojin'i arama çalışmaları özellikle başörtüsünün bulunduğu Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Bardakçı Mahallesi arasındaki bölgede sürdürülüyor. Gönüllü arama ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda Diyarbakır ve Erzurum emniyet müdürlüklerinden getirilen kadavra köpekleri de kullanılıyor. Rojin'e ait arama çalışmaları 15'nci güne girerken, başörtüsü dışında genç kıza dair yeni bir iz bulunamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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