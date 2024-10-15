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        Van'da kaybolan Rojin'in 18'inci günde cansız bedeni bulundu (4)

        20KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDUVan'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ın cansız bedeni, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sahilinden karayolu ile yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Tuşba ilçesine bağlı özellikle yazlıkların bulunduğu Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 16:33 Güncelleme: 15.10.2024 - 16:35
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        Van'da kaybolan Rojin'in 18'inci günde cansız bedeni bulundu (4)
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        20KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

        Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ın cansız bedeni, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sahilinden karayolu ile yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Tuşba ilçesine bağlı özellikle yazlıkların bulunduğu Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu.

        Rojin'in cenazesinin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi morguna kaldırılacağı bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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