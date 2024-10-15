Van'da kaybolan Rojin'in 18'inci günde cansız bedeni bulundu (4)
20KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDUVan'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ın cansız bedeni, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sahilinden karayolu ile yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Tuşba ilçesine bağlı özellikle yazlıkların bulunduğu Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu.
20KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU
Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ın cansız bedeni, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sahilinden karayolu ile yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Tuşba ilçesine bağlı özellikle yazlıkların bulunduğu Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu.
Rojin'in cenazesinin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi morguna kaldırılacağı bildirildi.
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